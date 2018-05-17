В Новороссийске велосипедиста сбили на "зебре"

/Транспорт/

16 мая в 7.20 в Новороссийске имело место дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист.

По предварительной версии, водитель, управляя автомобилем Опель, двигаясь по улице Энгельса, нарушил Правила дорожного движения и допустил столкновение с велосипедистом, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, не спешившись с велосипеда.

В результате дорожно-транспортного происшествия 10-летний ребенок получил телесные повреждения различной степени тяжести и был госпитализирован в лечебное учреждение.

?Уважаемые водители, наступили теплые дни, скоро начинаются летние каникулы, это значит, что детей, которые являются самой незащищенной категорией участников дорожного движения, становится больше на улицах города. Госавтоинспекторы Новороссийска призывают всех неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными к детям, велосипедистам, пожилым пешеходам, проявлять взаимное уважение. Уважаемые велосипедисты, помните, что переходить через проезжую часть следует только спешившись с велосипеда.

Берегите себя и своих близких!

Источник: Группа по пропаганде безопасности дорожного движения Отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Новороссийску