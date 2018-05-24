Возобновляются перевозки по «единому» билету в Абхазию

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С 1 июня 2018 года АНО «Единая транспортная дирекция» возобновляет перевозки пассажиров по «единому» билету в Республику Абхазия и обратно. Перевозки будут осуществляться от железнодорожного вокзала Адлер через аэропорт Сочи в пять городов Абхазии – Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.

Воспользоваться «единым» билетом можно при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлер и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее на автобусе в Абхазию. «Единый» билет можно оформить на сайте ОАО «РЖД» и в авиакассах с глубиной продажи 90 суток.

В летнем расписании 9 отправлений, в том числе в ночное время.

На территории международного автомобильного пункта пропуска Адлер создана дополнительная полоса движения, обустроена дополнительная зона для проведения досмотра пассажиров, организован беспрепятственный проезда автобусов, следующих по «единому» билету из Сочи в Абхазию. Это позволит повысить качество услуги и сократить время поездки.

Международные перевозки осуществляются на комфортабельных микроавтобусах. Для удобства пассажиров работает круглосуточная горячая линия 88002501804.

Стоимость проезда в 2018 году снизилась и составляет: Сочи – Гагра – 380 руб., Сочи – Пицунда – 420 руб., Сочи - Гудаута – 460 руб., Сочи - Новый Афон – 520 руб., Сочи – Сухум – 560 руб. Дети до 6 лет путешествуют бесплатно с предоставлением отдельного места.

Напомним, что впервые совершить поездку на курорты Абхазии по "единому" билету пассажиры получили возможность в 2017 году.

Источник: пресс-служба АНО "ЕТД" (Единая транспортная дирекция)