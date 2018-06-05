Поезда дальнего следования будут делать остановку на станции Кутейниково

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С начала июня всем поездам дальнего следования, проходящим через станцию Кутейниково Ростовского региона СКЖД, введена стоянка на данной станции. Это сделано для улучшения транспортного обслуживания северных районов Ростовской области.

Напомним, что ранее на станции Кутейниково делали остановку четыре пары поездов дальнего следования: №19/20 Ростов-на-Дону – Москва, №33/34 Москва – Владикавказ, №49/50 Санкт-Петербург – Кисловодск, №139/140 Новосибирск – Адлер.

Теперь на станции будут останавливаться в общей сложности 42 пары поездов дальнего следования, которые проходят через участок Журавка – Миллерово.