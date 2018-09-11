В Армении механики-водители на БМП-2 прошли экстремальный курс вождения

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Механики-водители боевых машин из подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, прошли экстремальный курс вождения на танкодроме повышенной сложности.

В рамках двусторонних тактических учений экипажи боевых машин выполнили контрольные упражнения на танкодроме. На маршруте дистанцией около 3 км механики-водители преодолели колейный мост, овраг, грязевые рвы, косогор и негабаритную восьмерку. Упражнения по вождению БМП механики-водители выполнили в боевом положении, а некоторые участки в средствах индивидуальной защиты.

Также военнослужащие отработали специальные учебно-боевые задачи по сопровождению автоколонн, отражению нападения диверсионных разведывательных групп, эвакуации и ремонту военной техники, выводу разведчиков с мест выполнения задач и условно раненных с поля боя.

За ходом выполнения контрольных упражнений по вождению БМП-2, БТР, танков и других специальных колесных и гусеничных бронемашин соединения наблюдают расчеты беспилотных летательных аппаратов.

Двусторонние ротные тактические учения в Закавказье проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в них принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа