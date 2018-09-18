В Армении военнослужащие сдали проверку по физической подготовке в условиях высокогорья

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Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, завершили сдачу плановой проверки по физической подготовке в условиях высокогорной местности.

Под руководством начальника по физической подготовке соединения майора Александра Вольных более 2,5 тыс. военнослужащих в разных возрастных категориях выполнили нормативы по трем основным показателям: силе, быстроте и выносливости с учетом временных поправок на высоту более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.

По выбору военнослужащего выполняются упражнения на силу подтягивание на перекладине, подъем переворотом на перекладине, подъем силой на перекладине (выход на обе руки), сгибание и разгибание рук в упоре лежа, толчок двух гирь 24 кг каждая.

Упражнения на выносливость и быстроту также по выбору сдающего состоят из кросса на дистанцию 1 и 3 км, плавания вольным стилем 500 м, бега на 60 и 100 м, челночного бега 10х10 м и плавания 50 м.

Военнослужащие, выполнившие нормативы на второй квалификационный уровень и выше, в соответствии с приказом Министра обороны РФ со следующего года будут получать ежемесячную материальную надбавку к заработной плате в размере от 15% до 100% от должностного оклада.

На сегодняшний день надбавку за высокие показатели в физической подготовке получают около 200 военнослужащих базы, в том числе и военнослужащие женского пола.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа