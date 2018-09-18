В Армении подразделения совершили 100 км марш на полигон

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В рамках проведения комплексной комиссией штаба военного округа проверки боевой готовности, подразделения российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, совершили 100 км марш на полигон «Алагяз».

В ходе совершения марша подразделения, в сопровождении военной полиции и инспекторов военной автомобильной инспекции, отработали вопросы всестороннего обеспечения, в том числе защиту от атак ударных дронов, преодоление условно зараженных участков местности.

В полевых условиях командиры воинских частей военной базы продемонстрируют навыки организации межвидового взаимодействия и управления приданными силами различных родов войск и на практике отработают задачи организации управления войсками с подвижных пунктов управления.

Подразделения батальонных тактических групп выполнят учебно-боевые задачи с выполнением этапов боевых стрельб из всех видов штатного вооружения и применением разведывательно-ударных и огневых контуров во взаимодействии с самолетами и вертолетами истребительной и армейской авиации.

По приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова российская база Южного военного округа (ЮВО), дислоцированная в Армении, поднята по учебной тревоге с целью проверки боевой готовности.

Всего к проверке привлечено более 2 тыс. военнослужащих и около 400 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа