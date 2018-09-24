Военнослужащие в Абхазии впервые провели более 20 тактических учений совместно с авиацией и флотом

/В мире/

Личный состав разнородовых подразделений российской военной базы Южного военного округа в Абхазии с начала августа провел более 20 тактических учений с боевыми стрельбами.

В соответствии с требованием командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова впервые на учениях отработка слаженности действий мотострелков, танкистов и артиллеристов в составе ротных тактических групп осуществлялась совместно с силами Черноморского флота и авиацией 4-й армии ВВС и ПВО.

Также впервые с начала августа в проведении двусторонних ротных тактических учений приняли участие все мотострелковые роты и им равные подразделения соединения. Ранее к учениям привлекались только часть из них.

В ходе мероприятий 50-дневного периода военнослужащие отработали свыше 30 тактических замыслов боевых действий, в том числе уничтожение диверсионно-разведывательных групп, высадившихся в тылу и ведение противодесантной обороны побережья, с удержанием участка местности от высадки морского десанта противника.

Боевые стрельбы военнослужащими производились из штатного вооружения - орудий танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82АМ, огнеметов РПО-А «Шмель», самоходных артиллерийских установок «Гвоздика», а также ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7. Расход боеприпасов при этом составил около 200 тыс. патронов, снарядов, и артиллерийских мин.

Этапы учений проводились днем и ночью в условиях различных ландшафтов горно-лесистой и прибрежной местности на 4-х общевойсковых полигонах — «Гудаута», «Нагвалоу» и «Цабал» в Абхазии, полигоне «Майкопский» в Адыгее.

Всего в тактических учениях подразделений базы приняли участие свыше 2,5 тыс. военнослужащих, было задействовано более 600 единиц военной техники.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа