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В Армении завершились лагерные сборы артиллеристов

Военнослужащие артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, завершили лагерные сборы.

В течение месяца ракетчики и артиллеристы провели боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, освоили новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя.

Нанесение ударов артиллерийскими орудиями и реактивными системами залпового огня осуществлялось с подготовленных позиций с многократной сменой огневых позиций, ведением разведки, маскировки и использованием обманных мероприятий.

Ведение контрбатарейной борьбы было организовано с применением современных комплексов разведки, артиллерии и беспилотной авиации.

В лагерных сборах артиллерийских подразделений в Закавказье приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и было задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники, в том числе современные комплексы беспилотных летательных аппаратов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / В мире

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