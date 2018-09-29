Претендент на пост главы ДНР Хакимзянов инсценировал покушение на себя

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Как сообщил источник в правоохранительных органах республики, политик думал, что "небольшое покушение добавит ему известности".

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Выразивший желание побороться за пост главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на выборах 11 ноября Игорь Хакимзянов инсценировал покушение на себя. Об этом в субботу Донецкому агентству новостей (ДАН) заявил источник в правоохранительных органах республики.

"Есть оперативные данные, ребята наши работали, он [Хакимзянов] считал, что это хороший пиар-ход - небольшое покушение добавит ему известности. Мы не могли ожидать, что это будет сделано таким образом, пострадали ведь люди, в то время как он не пострадал", - отметил собеседник агентства, добавив, что "следствие разберется".

"Слава Богу, что все живы, но такие общественно опасные методы - недопустимы", - подчеркнул источник.

Ранее в субботу во время съезда Коммунистической партии ДНР в Донецке произошел взрыв. Как сообщили в райадминистрации города, в результате пострадали четыре человека, три из них госпитализированы.

Коммунистическая партия ДНР называет себя одной из первых партий в провозглашенной республике. Ее первый секретарь Борис Литвинов до событий 2014 года был руководителем донецкой районной ячейки Коммунистической партии Украины, позднее, с 23 июля по 14 ноября 2014 года, был председателем верховного совета ДНР.