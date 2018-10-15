Танкисты российской военной базы на итоговой проверке отработают метод «Огневой карусели»

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Танкисты 4 российской военной базы 58 общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированной в Южной Осетии, приступили к проведению боевых стрельб при помощи «Огневой карусели» на общевойсковом полигоне «Тарское».

Более 300 военнослужащих совершили 200 километровый марш в составе механизированных колонн на полигон в Северной Осетии. В учениях задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

Принцип ведения танкового боя «огневой каруселью» заключается в поочередной смене по кругу боевых машин, идущих друг за другом, поражая «противника» фланговым огнем в движении. Постоянные маневры подобного рода позволят выйти победителем из боя. Взаимодействие осуществляется при помощи условных знаков, оговорённых заранее.

В течение недели личный состав на танках Т-72БМ выполнит упражнения контрольных стрельб штатным снарядом. Экипажи танков выполнят стрельбу из орудий с ходу по появляющимся и движущимся целям. Стрельба будет вестись на дистанциях от 300 до 2000 метров по целям, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа