Судьбу «Северного потока — 2» решит Германия: кто мешает строительству

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Европейские противники «Северного потока - 2» (СП-2) упустили последнюю возможность воспрепятствовать создания нового газового маршрута из России в страны Старого Света. Франция, на днях неожиданно выступившая против трубопровода, достигла компромисса с Германией и делегировала Берлину право решать дальнейшую судьбу проекта.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно давала понять, что СП-2 не только не навредит энергобезопасности Европы, но и диверсифицирует источники поставок «голубого топлива». Теперь, как полагают российские и немецкие эксперты, даже несмотря сопротивление США, которые продолжают требовать остановить строительство нового газопровода, вопрос его создания остается лишь делом времени.

Как сообщило Agence France-Presse, Берлин и Париж урегулировали спор вокруг СП - 2 и достигли соглашения относительно поправок к Газовой директиве Евросоюза, которые рассматривались 8 февраля в рамках заседания постпредов ЕС в Брюсселе. Хотя немецко-французский проект компромиссного документа предусматривает ужесточение директивы, то есть распространение на морские газопроводные маршруты в Европу принципов Третьего энергопакета ЕС, но он закрепляет право их применения за Германией, которая открыто поддерживает строительство СП-2 даже несмотря на жесткую критику со стороны Вашингтона.

Интрига вокруг нового российского газопровода сохранялась до последнего момента. Накануне заседания в Брюсселе против проекта неожиданно выступил Париж. МИД Франции сообщил, что страна поддержит поправки к Газовой директиве ЕС, которые могли бы осложнить завершение строительства и будущую работу СП-2.

Поправки, о которых идет речь, подразумевают, что поставщик газа не вправе владеть магистральными трубопроводами на территории ЕС и должен предоставить доступ к транспортным мощностям альтернативным производителям топлива. Они были подготовлены еще два года назад, но их введение было отложено из-за сопротивления ряда европейских стран, заинтересованных в создании СП-2. «Газпром», который является основным акционером СП-2, в случае принятия поправок попадал в затруднительное положение, поскольку именно он будет единоличным поставщиком «голубого топлива» по данному маршруту.

По словам заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, компромисс между Берлином и Парижем на таких условиях можно считать наиболее приемлемым вариантом разрешения дилеммы. С одной стороны, противники СП-2 добились желаемого, так как поправки в Газовую директиву будут приняты. С другой стороны, Германия, которая совместно с Россией являлась инициатором создания газопровода, вряд ли станет осложнять жизнь реализуемому вместе с нашей страной проекту. «Станем ли мы зависимыми от России из-за этого второго газопровода? Мой ответ — нет», — подчеркнула накануне заседания в Брюсселе немецкий канцлер.

Как полагает член правления российского-германского форума Мартин Гофман, теперь можно не сомневаться, что «Северный поток-2» будет достроен. «Самое главное для Европы — европейские проекты. Ссора между Меркель и Макроном не могла длиться долго. Они зависят друг от друга. Если Меркель и Макрон ссорятся, это представляет опасность для всей Европы. Они не станут рисковать», – считает немецкий эксперт.

Реализация СП-2 в настоящее время завершена примерно на 30% — уже проложено более 500 км трубопровода по дну Балтийского моря от России к Германии. К концу года ожидается начало пробных поставок «голубого топлива» по новому маршруту. После достижения Берлином и Парижем компромисса, можно рассчитывать, что участники проекта уложатся в заявленные сроки.

Последним препятствием завершения строительства СП-2 остается Дания, которая пока не дала согласия на прокладку газопровода в своих территориальных морских водах. Вашингтон пытается склонить Копенгаген на отрицательный ответ. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсуждал ситуацию вокруг проекта с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном в тот же день, когда в Брюсселе рассматривался вопрос о поправках в Газовую директиву. Впрочем, даже если Копенгаген выступит против СП-2, то «Газпром» сможет изменить маршрут газопровода, чтобы он не сходил в сферу датской юрисдикции.

Источник: https://www.mk.ru/economics/2019/02/08/sudbu-severnogo-potoka-2-reshit-germaniya-kto-meshaet-stroitelstvu.html