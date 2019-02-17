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ОАЭ купили российские «Корнеты» и «Панцири» на $50 млн

Бригадный генерал вооруженных сил ОАЭ Мохаммед Хассайни сообщил, что страна закупила у России противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Корнет-Э» и зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь», передает ТАСС.

По его словам, стоимость контракта на «Корнеты» составила 146,92 млн дирхам ($39,7 млн), на «Панцирь» — более 45 млн дирхам ($12,1 млн).

Данное заявление он сделал во время выступления на Международной оборонной выставке IDEX-2019, которая проходит в столице ОАЭ Абу-Даби с 17 по 21 февраля.

Ранее сообщалось, что на этой выставке Россия покажет бетонобойную ракету С-13-Т.

Источник: https://www.gazeta.ru/army/news/2019/02/17/12650173.shtml?utm_source=push

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Категория: Новости / В мире

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