Грузовик с гумпомощью для Венесуэлы вернулся в Бразилию
Первый грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы не смог пересечь границу страны с Бразилией, передает бразильский телеканал Globo.
По имеющимся данным, в настоящее время в приграничном бразильском городе Пакарайма остаются два грузовика с гуманитарной помощью для Венесуэлы.
Ранее сообщалось, что венесуэльские пограничники применили слезоточивый газ на границе с Колумбией.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/02/23/n_12673057.shtml?utm_source=push