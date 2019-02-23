Грузовик с гумпомощью для Венесуэлы вернулся в Бразилию

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Первый грузовик с гуманитарной помощью для Венесуэлы не смог пересечь границу страны с Бразилией, передает бразильский телеканал Globo.

По имеющимся данным, в настоящее время в приграничном бразильском городе Пакарайма остаются два грузовика с гуманитарной помощью для Венесуэлы.

При этом ранее лидер венесуэльской оппозиции заявил о том, что грузовики с гумпомощью въехали на территорию Венесуэлы. Globlo пояснил, что грузовик доехал лишь до того места, где военные Венесуэлы выставили оцепление, но автомобили не пустили в страну, и им пришлось вернуться на территорию Бразилии.

Ранее сообщалось, что венесуэльские пограничники применили слезоточивый газ на границе с Колумбией.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.

Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2019/02/23/n_12673057.shtml?utm_source=push