Лавров отреагировал на отказ ЦИК Украины зарегистрировать наблюдателей из РФ

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на отказ ЦИК Украины зарегистрировать для участия на выборах президента одобренных ОБСЕ наблюдателей из РФ.

В Сан-Марино Лавров проводил встречу с государственным секретарем по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Николой Ренци. Во время общения с журналистами глава МИД РФ прокомментировал недопуск российских наблюдателей на выборы президента на Украине.

«Отказ украинских властей в допуске российских наблюдателей, которые были одобрены ОБСЕ, является нелегитимным», — приводит его слова ТАСС.

Лавров заметил, что такое же замечание Киеву сделали руководители ОБСЕ, в частности представители Бюро по демократическим институтам и правам человека, которое занимается организацией и мониторингом за выборами.

Российский министр констатировал, что Москва будет смотреть на конкретные результаты выборов на Украине.

«Что касается наших оценок итогов этого избирательного процесса, то мы будем смотреть на конкретные результаты и оценивать их по достоинству», — пояснил глава внешнеполитического ведомства России.

Накануне представитель украинской общественной организации «Опора» Александр Клюжев сообщил, что ЦИК отказал в регистрации 24 краткосрочных наблюдателей-граждан РФ, которые были представлены миссией ОБСЕ/БДИПЧ на основании закона, принятого Верховной радой.

15 марта БДИПЧ ОБСЕ включил 24 россиянина в список краткосрочных наблюдателей за президентскими выборами на Украине, которые состоятся 31 марта.

Источник: https://riafan.ru/1162850-lavrov-otreagiroval-na-otkaz-cik-ukrainy-zaregistrirovat-nablyudatelei-iz-rf?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=main