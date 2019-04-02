Политолог объяснил, что определяет позицию Зеленского по Крыму и Донбассу

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В Кремле прокомментировали заявления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского об "оккупированных территориях".

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik отметил, что в своей позиции по Крыму и Донбассу Зеленский ограничен рядом факторов.

В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Крыму и Донбассу.

Ранее лидер президентской гонки на Украине назвал Донбасс "оккупированными территориями".

"Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что непризнанные республики Донбасса отторгнуты самой Украиной.

Тема Крыма закрыта навсегда, и термины "оккупация" и "аннексия" ни де-факто, ни де-юре не применимы, заявил Дмитрий Песков.

"Что касается упоминания Крыма в этом контексте, мы также считаем его недопустимым, ибо тема Крыма вообще не подлежит обсуждению – это тема, которая закрыта раз и навсегда. Тем более что слово оккупация или аннексия абсолютно неприменимы – ни де-факто, ни де-юре – к Крыму. Все, что произошло в Крыму, сделано в строгом соответствии и, кстати, с законодательством Украины, и на основе международного права", – сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции в Кремле на слова Зеленского об "оккупированных территориях" Украины.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Владимир Зеленский, чтобы рассчитывать на победу на выборах, должен учитывать точку зрения США по поводу Крыма и Донбасса.

"Как раз именно в этих вопросах украинские политики наиболее зависимы от своих американских кураторов. Вопрос Крыма является вопросом общей стратегии давления на Россию со стороны Запада. При этом все, как на Украине, так и на Западе, прекрасно понимают, что Крым в России – навсегда, что таково было желание крымчан, и прошедшие пять лет только укрепили нас в этом решении. Признать это – было бы единственно разумным вариантом, но это признание означало бы снижение давления на Россию, а пока это в планы США явно не входит", – сказал Владимир Джаралла.

То же самое, считает он, можно сказать и о проблеме Донбасса.

"Пути решения этой проблемы изложены в Минских соглашениях, которые не реализуются по вине украинской стороны. Если начнется их реализация, то это будет путем к миру и прекращению гражданского противостояния, в котором сейчас находится Украина. Но здесь Киеву нужно было бы проявить решительность и взять на себя ответственность за те решения, которые явно не понравятся украинским радикалам, поэтому нужно быть готовым противостоять их давлению. И в этом смысле – как и в отношении Крыма, где нужно признать реальность – кандидат Зеленский ограничен в наибольшей степени", – считает Владимир Джаралла.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур пройдет 21 апреля.

По итогам первого тура лидирует шоумен Владимир Зеленский, действующий глава государства Петр Порошенко – на втором месте, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко – на третьем.

Источник: https://ria.ru/radio/