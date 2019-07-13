/В мире/

Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца»

Российская телеведущая Ольга Скабеева в телеграме отреагировала на внесение ведущего Андрея Малахова в базу «Миротворец».

По ее словам, данное решение является «особой формой шизофрении».

Она пояснила, что Малахова внесли в «Миротворец» за то, что он провел российскую программу на российском телеканале.

Кроме того, добавила она, в рамках передачи он призывал к миру и говорил о дружбе между украинцами и русскими.

«Вывод простой: было бы желание — повод всегда найдётся. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь», — заключила Скабеева.

Ранее Малахова внесли в список «Миротворца».

Ведущего обвиняют в том, что он принял сознательное участие «в информационно-пропагандистской провокации России».

Источник: https://www.gazeta.ru/culture/news/2019/07/13/n_13207495.shtml?utm_source=push

Просмотров: 1 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Добавить комментарий

Последние новости

Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца»

Эксперты обсудили либерализацию ОСАГО

Похудение с угрозой для жизни

Волховские игры

Парусная регата «Кубок «Порт Приморск» собрала более 200 участников

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!