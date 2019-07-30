Политик о сроках "уничтожения" Украины: любая страна такое не вынесет

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В Киеве считают, что Украине до уничтожения осталось три года. Депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин высказал мнение, что это может случиться гораздо раньше.

Через три года Украины может уже не быть – она станет жертвой политических экспериментов, считает представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, к власти на Украине приходят люди без опыта и образования.

"За эти три года мы страну к чертям собачьим можем этими экспериментами потерять. Мало нам эксперимента с Ульяной Супрун в медицинской сфере? Сегодня, когда я слышу "реформа" или "эксперимент", мне сразу кажется, что нас хотят обмануть и ограбить. Я с глубоким уважением и надеждой отношусь к тому, что придут в Раду новые люди, но меня пугает присутствие тех, кто никогда нигде не работал и никогда нигде не учился. В какой сфере деятельности они являются профессионалами?", – сказал Кива.

Политик отметил, что если Украина сможет "пережить" 2020 год, то это будет "большой победой", потому что в бюджет следующего года заложено повышение тарифов ЖКХ, которые сильно ударят по кошельку простых граждан. Он также выразил сожаление, что украинские власти систематически пытаются выполнять "задачи Госдепа и Евросоюза" и нравиться МВФ, игнорируя нужды граждан страны.

Оценки своего украинского коллеги оценил депутат Симферопольского городского совета Степан Кискин.

"Я с ним полностью согласен и думаю, что это произойдет раньше. Сейчас мир вступает в полосу экономических кризисов, и Украина в том числе. Я думаю, что первый мировой кризис – а все предсказывают 2020 год – это начало распада Украины. Потому что эксперименты проводят не только министерства, но и бывший президент (Петр) Порошенко, а теперь и (нынешний президент Владимир) Зеленский. Я думаю, что не только Украина – любая страна этого не вынесет, и остался год-полтора", – сказал Степан Кискин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru