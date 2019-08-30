"Поболтали про жизнь". Коломойский рассказал о встрече с Порошенко

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Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал о встрече с Петром Порошенко после его проигрыша на президентских выборах. В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко предположил, что сейчас может объединять двух олигархов.

Украинский олигарх Игорь Коломойский сообщил, что один раз встречался с экс-президентом страны Петром Порошенко после выборов главы государства, они ни о чем не договаривались, а "поболтали про жизнь".

"Да, обычная частная встреча была в Киеве. В частном домовладении. Мы с ним ни о чем не договаривались... Мы просто поболтали. Про жизнь. Уважительно. Как он себя чувствует в роли непрезидента, например, какие у него ощущения. Нормально. Привыкает. Конечно, скажем, в последние годы его правления, у нас были не сильно солнечные отношения", – сказал Коломойский в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

По словам Коломойского, он не обсуждал с Порошенко вопросы, связанные с проблемами его правления.

"Порошенко удержал страну в самое тяжелое время. Можно и нужно говорить как, с какими жертвами, с какими ошибками, можно идти в суд. Все это на его совести. Я не судья… Но я никогда не забуду заслуги всех, в том числе Порошенко, и его достижения в то опасное время", – отметил олигарх.

На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве новому президенту Владимиру Зеленскому, сам он это опровергал.

Коломойский является одним из самых богатых людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 млрд долларов.

В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал, что может объединять Коломойского с Порошенко на данном этапе.

"Украинские олигархи, а Порошенко тоже олигарх, то ругаются, то мирятся, и постоянно скандалят. Но они не бывают вечными врагами. На сегодняшний момент я не удивлюсь, что Коломойский встречался не только с Порошенко, но и другими украинскими олигархами, если смотреть по итогам формирования правительства, Верховной рады. Да, у Коломойского есть небольшая фракция в Верховной раде. Понятное дело, ему надо иметь поддержку Порошенко, у которого тоже есть фракция, чтобы в случае необходимости вместе создавать проблемы Зеленскому. Это политика. Если Коломойскому будет выгодно, то вместе с Порошенко они будут скидывать Зеленского", – считает Александр Охрименко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/