Политолог: Украина "больно гордая", чтобы забрать свою технику из Крыма

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Крымский депутат призвал вернуться к вопросу о возврате военной техники Киеву. В эфире радио Sputnik политолог Антон Бредихин поделился мнением о том, пойдут ли украинские власти на диалог.

Потепление российско-украинских отношений может реанимировать передачу Киеву военной техники, находящейся в Крыму, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

По его словам, речь идет о самолетах, кораблях и бронетехнике, которые нуждаются в серьезном ремонте. Депутат напомнил, что в течение пяти лет Россия охраняла эту военную технику, не эксплуатируя ее.

"Нам чужого не нужно, отдадим по команде. Не будет проблем и по допуску украинских "перегонных" команд. Судьба десятков кораблей и самолетов в руках украинской власти, и хочется верить, что в Киеве эту инициативу воспримут "с огоньком"", – сказал депутат.

По его мнению, технику после ремонта можно было бы вернуть в украинскую армию и флот.

Он также считает, что после передачи техники получится отчасти реанимировать производственные мощности Украины – появится работа на Николаевских верфях.

Все эти доводы вряд ли подвигнут Киев на переговоры, считает политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. В эфире радио Sputnik он напомнил, что Россия неоднократно предлагала забрать эту технику.

"Украина ее не забирает, потому что, наверное, больно гордая – украинские власти считают, что технику будут забирать "вместе с Крымом". А если Украина сейчас пойдет на этот шаг, кто-то во власти согласиться на возврат техники, то это будет автоматически означать отказ Киева от претензий на Крым. А это, как они считают, – подрыв имиджа властей у собственного населения. Поэтому на это не пойдут", – считает Антон Бредихин.

В мае 2014 года из-за начала вооруженного конфликта в Донбассе прекратился процесс передачи украинской военной техники из Крыма. На территории полуострова на сегодняшний день находятся около 50 кораблей и судов украинских ВМС, полтора десятка летательных аппаратов, в том числе МиГ-29, а также техника сухопутных войск.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/