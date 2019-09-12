Меркель заявила, что США перестали быть защитниками Европы

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Ангела Меркель на дебатах в Бундестаге по федеральному бюджету на 2020 год заявила, что США больше не будут автоматически защищать Европу, и ей нужно прикладывать больше усилий для обеспечения собственной безопасности.

По словам канцлера Германии, Соединённые Штаты являются сверхдержавой «как в военном, так и экономическом отношении». Но при этом она отметила, что между США и Европой больше нет такого единства, как во время холодной войны, несмотря на общие ценности.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что ЕС нужно освободиться от США и основать собственную армию.

Источник: http://abbv.ru