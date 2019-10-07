Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом

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Пилоты пассажирского самолета Airbus мексиканской авиакомпании засняли на видео полет баллистической ракеты, выпущенной США.

Кадры встречи ракеты с самолетом опубликовал портал The Drive. Как отмечается, инцидент произошел еще в начале сентября, когда с американской военной подлодки у побережья Калифорнии были выпущены четыре баллистические ракеты Trident II. Одну из них и засняли пилоты самолета, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану в Мексике.

На кадрах видно, что полет проходит в сумерках после захода солнца. В какой-то момент к самолету приближается белая ракета и затем уходит в сторону. Сами пилоты при этом удивлены и в шутку восклицают "Северная Корея уже здесь".

Trident II ("трезубец") – американская трехступенчатая баллистическая ракета четвертого поколения, предназначенная для запуска с атомных подводных ракетоносцев. Имеет максимальную дальность 11 300 км.

Источник: https://tourism.interfax.ru/