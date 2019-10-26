«Грузинские снайперы» Майдана дали показания в Генпрокуратуре Беларуси

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"Грузинские снайперы" Майдана дали показания в Генеральной прокуратуре Беларуси. Об этой новости на своей странице в Facebook написал адвокат, представляющий интересы экс-сотрудников "Беркута" в Святошинском районом суде, Александр Горошинский.

По словам юриста, Генеральная прокуратура Беларуси допросила свидетелей и очевидцев об участия Михаила Саакашвили, Андрея Парубия и Владимира Пашинского в организации в применении оружия по сотрудникам милиции и гражданским лицам в феврале 2014 года. Свидетели обратились с письменным заявлением к Святошинскому суду о готовности дать показания в отношении данных лиц.

"Давайте не бояться правды, давайте узнаем, кто же виноват в трагедии, которая произошла в феврале 2014 года на Украине", — вопрошает Горошинский.

Адвокат также выложил в сеть видеозапись, где на фоне здания Генпрокуратуры Беларуси он стоит в окружении трех граждан Грузии (А. Ревазишвили, Ц. Баджаладзе и Г. Бежиташвили). В итальянском и израильском фильмах "Украина. Скрытая правда" и "Площадь разбитых надежд", они утверждали, что были очевидцами расстрелов митингующих и сотрудников МВД на Майдане 20 февраля 2014 года.

Напомним, ранее Святошинский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства об осуществлении допроса в судебном порядке граждан Грузии с территории Республики Беларусь, которых в качестве свидетелей заявляла защита сотрудников "Беркута". При это по суду были предоставлены официальные доказательства нахождения грузинских представителей на территории Беларуси. Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://news.rambler.ru/world/43058210/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink