На границе Кыргызстана и Таджикистана разгорается конфликт. Есть пострадавшие

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В ночь с 9 на 10 января 2020 года, около 00:40 в местности Жака-Орук Баткенского района Баткенской области неизвестные лица закидали камнями автомашину, принадлежащую гражданину Кыргызстана, который направлялся в город Баткен, сообщает Azattyk.

Как передает отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР, неизвестные лица скрылись на территории Республики Таджикистан (РТ).

По информации правоохранительных органов КР, имеются пострадавшие граждане Кыргызстана из числа тех, кто находился в автомобиле. В машине разбиты заднее и боковые стекла.

В ГПС отметили, что «приблизительно через час граждане РТ в местности Кочо-Карын закидали камнями машину другого гражданина КР, направлявшегося из города Баткена в село Кок-Таш». В результате было разбито лобовое стекло автомобиля.

Затем, по информации Госпогранслужбы, «приблизительно в 2:40 граждане РТ закидали камнями дом гражданина КР в местности Дахма». «Пограничники совместно с представителями правоохранительных органов, направлявшиеся к дому гражданина КР, были обстреляны со стороны Таджикистана из охотничьего мелкокалиберного ружья», - рассказали в ГПС, добавив, что «стрельба продолжается с перерывами, выстрелы производятся только с таджикской стороны».

На данный момент, пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.

Таджикская сторона пока не комментирует случившееся.

Ранее, 18 декабря 2019 года на кыргызско-таджикской границе произошел конфликт, в ходе которого пострадали граждане обоих государств. Так, из числа кыргызстанцев пострадали четверо военнослужащих, депутат местного кенеша и местный житель. Двое из них получили огнестрельные ранения.

Радио «Озоди» со ссылкой на анонимный источник в администрации города Исфара тогда сообщило, что были ранены школьник и имам сельской мечети. В больнице города Исфара сообщили, что в результате инцидента пострадали трое местных жителей.

Источник: http://www.ca-irnews.com/ru/central-asia/kyrgyzstan/79897-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D0%B5?fbclid=IwAR3zNuQBjcu7yrsgLf0rG8riVFSwwN6Rb_B4Df67fKa35ax6b6hYT1IXFdE