Замуж за коня: в Швеции разрешено вступать в брак с животными

/В мире/

Эрика Линдстрём добилась через суд разрешение на вступление в брак со своим конем по кличке Порги. Девушка добивалась этого права на протяжении двух лет. И после круга волокит по судебным инстанциям она все-таки получила желаемое. Ниже на фото Эрика со своим "мужем".

Окончательное решение было вынесено судом Стокгольма. Когда судья выносил решение, он сослался на конституцию Швеции, в которой нет ни слова о запрете вступления в брак людей с животными.

«Теперь наши потомки будут рождены в законном браке и смогут претендовать на наследство», — заявила Эрика.

Не очень понятно, о каких потомках она толкует. Но факт остаётся фактом. После вынесенного судом решения, в ЗАГСы обратилось около 52 человек с желанием вступить в брак с животными.

Возможно, люди-чудики просто ждали, когда бесстрашная девушка добьётся своего и тогда их уже ничего не остановит. Об этом сообщает "Рамблер".

Источник: https://weekend.rambler.ru/crazy-world/43367469/?utm_content=weekend_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink