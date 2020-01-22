Власти Грузии рассчитывают на возобновление прямого авиасообщения с Россией

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Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе выразил надежду на то, что Россия пересмотрит принятое семь месяцев назад решение о приостановлении прямого авиасообщения между двумя странами.

"Мы не раз заявляли, что приветствовали бы возобновление прямых авиарейсов (между Грузией и Россией — ИФ). Определенные ожидания есть, но нам еще нужно услышать позицию российской стороны", — сказал З.Абашидзе во вторник журналистам.

При этом он отметил, что на встрече в Праге в ноябре прошлого года с представителем России Григорием Карасиным было сказано, что в Москве обсуждают это, хотя пока не могут назвать конкретную дату восстановления полетов.

"Ясно одно, что никто в Грузии не против этого", — заявил спецпредставитель грузинского премьера.

Свою точку зрения по этому вопросу выразила журналистам министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. "Статистика показывает, что, несмотря на приостановление Россией прямого авиасообщения, количество туристов в Грузии растет, в том числе, Грузию наземным путем и посредством непрямых рейсов посещают и российские туристы", — отметила Турнава.

По ее словам, российские туристы подтверждают, что Грузия является для них безопасной страной. "Поэтому вопросы безопасности, по которым якобы рейсы были запрещены, не стоят на повестке дня", — заявила министр.

Российско-грузинские отношения обострились 20 июня 2019 года, когда в Тбилиси произошли беспорядки, спровоцированные оппозицией из-за приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам было рекомендовано воздержаться от продаж туров в Грузию.

До этого на рынке авиаперевозок Грузии в 2019 году работали более 40 авиакомпаний, в том числе, восемь российских: "Аэрофлот" и входящая в его группу "Победа", S7 Airlines, "Уральские авиалинии", Smartavia (новый бренд "Нордавиа"), Red Wings, "ЮТэйр" и совершившее несколько рейсов авиапредприятие "Северсталь".

Регулярное авиасообщение между РФ и Грузией ранее прерывалось в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии. Полеты были возобновлены в августе 2010 года. При этом до возобновления в сентябре 2014 года регулярного сообщения Россию и Грузию связывали чартерные рейсы.

Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/65697/.htm