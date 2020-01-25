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Донецк под мощным обстрелом, обострение по всей линии фронта

Из Донецка сообщают об обстреле города из тяжёлого вооружения.

Местные жители говорят, что по звуку похоже на 152-мм снаряды. Предположительно, падают в районе Первой площадки, «Вольво-центра».

Telegram-канал «WarGonzo» пишет, что звуки разрывов слышны в Донецке даже на площади Ленина на протяжении получаса.

«Было как минимум 15 прилетов. Вероятно, тяжёлое. Возможно, гаубичная артиллерия. По информации с мест — под огнём так называемая Первая площадка. Там многоэтажные дома и плотная застройка. Полно гражданских. Ждём официальных данных от донецкого СЦКК», — сказано в сообщении.

ОБНОВЛЕНО
Представительство ДНР в СЦКК выпустило срочное сообщение с просьбой всем покинуть улицы в Киевском и Куйбышевском районе Донецка, а также во всех прифронтовых районах.

Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению:

16.18 — н. п. Пески — н. п. Донецк («Вольво-Центр»), произведено 2 выстрела из СПГ и 20 выстрелов из зенитных установок.

16.40 — н. п. Водяное — н. п. Ленинское, выпущено 5 мин калибром 120 мм. 

«Запуски продолжаются, фронтовым районам — в укрытие!!!»;

«От взрывной волны трухануло дома под Ясиноватой»;

«Громко в аэропорту»;

«На протяжении 2-х часов укры с Константиновской трассы кидают в сторону Донецка. И со стороны Скотоватой периодически бьют по Горловке. Бьют из дальнобойной артиллерии»;

«Укры на Песках и на Светлодарской дуге озверели вконец. Октябрьский ощутил мощный прилёт», — описывают обстановку в социальных сетях жители.

Источник: https://rusvesna.su/news/1579878226?fbclid=IwAR3XR6iHbn61avS8jlNUe0ZGuRt9UdElFd7rSujdRKCHOh7yUpke-0YQRdQ

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Категория: Новости / В мире

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