Петр Павленский опубликовал интимные видео кандидата в мэры Парижа. Он снялся с выборов

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Кандидат в мэры Парижа от партии Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» Бенжамин Гриво снялся с выборов, пишет Liberation. Незадолго до этого акционист Петр Павленский опубликовал в интернете интимное видео с его участием.

Павленский, который в 2017 году получил политическое убежище во Франции, создал проект Pornopolitique в 2020 году. Он обратился к пользователям с просьбой присылать ему фотографии и видеоролики порнографического содержания с участием чиновников и политических деятелей. Художник уточнил, что его интересуют только те политики, которые лгут своим избирателям: навязывают пуританство, хотя сами его презирают.

Одна из первых записей на Pornopolitique посвящена Бенжамину Гриво — Павленский разместил ее 12 февраля. В тексте отмечается, что политик был активистом Социалистической партии, но это «невыгодно для карьерного роста», поэтому в 2015 году он «сменил свои политические взгляды на прямо противоположные» и «примкнул к неолибералу Макрону». В 2019 году Гриво ушел с должности в правительстве и стал депутатом Пятого округа, а также официальным кандидатом партии «Вперед, Республика!» на выборах мэра Парижа.

«В своей предвыборной кампании Бенжамин Гриво раз за разом подчеркивает свою фанатичную веру в семейные ценности. Семья и дети — все ради них, и только они придают значение политической деятельности», — говорится в обращении. Павленский добавил, что политик позиционирует себя «как образцовый семьянин, который хочет стать представителем и защитником всех семей Парижа».

Вслед за этим на Pornopolitique опубликовали переписку Гриво с неизвестной девушкой, где он признается, что семья и дети — это «тюрьма». Политик якобы послал ей видео, на которых мастурбирует, однако ни на одном из них не видно его лица. Кто прислал видео художнику, неизвестно.

14 февраля Гриво снял свою кандидатуру с выборов, пишет Liberation. Политик заявил, что его семья больше года страдала от клеветы, лжи и анонимных атак, кроме того, им угрожали убийством. «Этот поток грязи не только задел меня, но и ранил тех, кого я люблю. Моя семья не заслуживает этого, никто не должен испытывать такое насилие», — сказал Гриво, подчеркнув, что семья остается его приоритетом. Источник Figaro сообщил, что накануне вечером Гриво встречался с Макроном, но решение о снятии кандидатуры принял самостоятельно.

Источник: https://tvrain.ru/news/petr_pavlenskij_opublikoval_intimnoe_video_s_kandidatom_v_mery_parizha_on_snjalsja_s_vyborov-502926/?utm_source=chromeweb&utm_medium=push&utm_campaign=news&utm_term=502926