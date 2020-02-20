Как аспирин – от всех болезней. Экономист о рекомендациях МВФ Украине

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В МВФ рассказали, как Украине достичь уровня Польши. В эфире радио Sputnik экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский прокомментировал эти предложения, назвав их некорректными.

Украине необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши. Такое мнение высказал постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман, пишет Segodnya.ua.

В первую очередь, отметил Люнгман, речь идет о достижении Украиной уровня валового внутреннего продукта на душу населения в районе 30 тысяч долларов США по паритету покупательной способности.

Представитель МВФ описал три сценария возможного развития Украины.

Первый предусматривает полное реформирование (преодоление отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на 6% ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60% за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

Второй вариант – частичные реформы (сохранение разрыва в судебной системе и рынок земли с ограничениями) и рост на 4%, что сделает население богаче только на 20%.

В третьем сценарии – откат реформ (без рынка земли) и темпами роста до 1,5% – население через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня, считает Люнгман.

В эфире радио Sputnik экономист, финансовый аналитик Владимир Рожанковский назвал привязку экономических показателей Украины и Польши некорректной.

"Это неправильное сравнение, экономически некорректное. Валовый продукт Украины, даже в составе СССР, всегда был кратно меньше, чем валовый продукт Польши. Польша выпускает большое количество самой разнообразной продукции легкой и тяжелой промышленности, и аграрное развитие этой страны выше, чем у Украины, как бы это печально ни звучало. Если бы украинская экономика хоть когда-то на протяжении своей истории была бы сопоставима с экономикой Польши или превосходила ее, то тогда такое сравнение было бы разумным и целесообразным. Но этого никогда не было. Поэтому такое сравнение довольно-таки странно", – сказал Владимир Рожанковский.

По его мнению, Украине необходимо заниматься не структурными реформами, которые ей рекомендует МВФ, а восстановлением производства.

"МВФ всем и всегда "выписывает" реформы, как аспирин – от всех болезней. Украине не эти реформы нужны. Ей необходимо вернуть тяжелую промышленность, "Мотор Сич", химические заводы – все, что было в процессе этих несчастливых событий частично или полностью утеряно. Необходимо делать все и даже больше, чтобы восстановить те предприятия, которые сейчас лежат на боку. Если никто не будет этим заниматься, то через пять-шесть лет они будут отправлены на свалку истории. А если Украина превратится в аграрную страну… Аграрные страны не растут на 6% в год, к сожалению", – отметил Владимир Рожанковский.

Эксперты Международного валютного фонда приступили к работе в Киеве, сообщает представительство МВФ на Украине. Ранее Люнгман заявил, что эксперты фонда посетят Киев для "проведения технических обсуждений политики обеспечения стабильности".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/