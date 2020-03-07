В Сети высмеяли видео с демонстрацией "украинской боевой мощи"
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
В подписи к видео отмечается, что в последнее время Сухопутные войска Вооруженных сил Украины отказались от советской системы проверки готовности к боевым действиям.
При этом в комментариях отметили, что, судя по кадрам, Украине по-прежнему нечем гордиться в плане вооружений.
"От советского отошли, но старая советская техника эксплуатируется", — написал Максим Руденький.
"Средний возраст техники 50 лет или больше?" — предположил Серж Алмазов.
"Советский металлолом показали", — отметил Михаил Банный.
Помимо этого, пользователи выразили недоумение насчет того, каким образом Украина с такой сомнительной техникой проводит учения с западными партнерами.
"Это стандарты НАТО?" — удивился Сергей Satmaster28.
"Ох и бомжатник!" — написал пользователь pif paf.
Источник: https://ria.ru/20200307/1568284537.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform.com&utm_campaign=ria.ru&utm_term=1259974&utm_content=1
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