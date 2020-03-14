Почему в арабских странах кальяны попали под запрет? Мнение врача

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Власти ОАЭ запретили курить кальяны в Дубае и Абу-Даби в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Ранее такой же запрет появился в Катаре и Кувейте. Врачи опасаются, что мундштуки кальянов могут стать источниками распространения вируса, несмотря на использование пластиковых наконечников. Напомним, курение кальяна – популярная традиция в арабских странах.

Запретить курить кальян – актуальная мера и для России, рассказал в интервью радио Sputnik президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Андрей Демин. По его словам, коронавирус может долго сохраняться на сосудах для кальяна, трубках и мундштуках.

"Кальяны в России стали молодежной модой, это пугает. В наших условиях необходимо полностью запретить. В самом устройстве не раз находили туберкулезную палочку, стафилококки, споры грибов. Там огромное количество возбудителей вирусов. Коронавирус длительно сохраняется на пластике, на металле, на картоне, тем более на мундштуках, трубках, сосудах", – рассказал Андрей Демин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/