Аналитик: мировая экономика села на карантин

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Богатейшие люди мира потеряли за день 78 миллиардов долларов, пишет Forbes. В эфире радио Sputnik аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский прокомментировал ситуацию на мировом финансовом рынке, а также дал свой прогноз.

Двадцать богатейших людей мира за сутки потеряли почти 78 миллиардов долларов после сильного падения мировых фондовых рынков, сообщает журнал Forbes.

Наибольшие потери понес глава Amazon Джефф Безос, который после снижения цены акций его компании на 8% потерял около 8 миллиардов долларов. Президент группы компаний Louis Vuitton Mo?t Hennessy Бернар Арно стал беднее на 7,7 миллиарда. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 5,7 миллиарда долларов, а состояние основателя Oracle Ларри Эллисона уменьшилось на 5,6 миллиарда долларов.

В четверг ключевые индексы рухнули более чем на 9% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления американского лидера Дональда Трампа о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса. Биржи Европы также опустились – на 11-16,6%.

В эфире радио Sputnik аналитик финансовой группы "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский прокомментировал ситуацию.

"За американский рынок не беспокойтесь – я думаю, он сейчас отскочет по индексу S&P. Будет ли дальше рост или не будет – это вопрос открытый, потому что до сих пор непонятно, какой ущерб экономике причинила эта эпидемия. И даже не столько эпидемия, сколько те жесточайшие меры, которые были приняты для ее предотвращения. Когда целые страны отказываются, допустим, от перевозок, то, конечно, это сильно влияет. Плюс паника – люди запуганы, сидят по домам, не ходят в магазины. Потребление падает – падает выручка торговых сетей. Все останавливается. Мировая экономика села на карантин. Последствия этого будут тяжелейшие, они еще не до конца осознаются. Это новая Великая депрессия. Нас ждет долгий затяжной спад. Но в краткосрочной перспективе этот крах остановлен", – считает Дмитрий Голубовский.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/