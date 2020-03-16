Мнение: санкции против Ирана в условиях пандемии покажут, кто есть кто

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Китай призвал снять санкции с Ирана в условиях пандемии. В эфире радио Sputnik руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев высказал мнение, что эта ситуация станет проверкой для стран, вовлеченных в санкционную политику США.

Китай призывает соответствующие страны немедленно снять санкции с Ирана в условиях, когда иранская сторона всеми силами пытается справиться с пандемией COVID-19, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"В настоящее время правительство и народ Ирана борются с пандемией, и эта борьба вступила в решающую стадию. Сохранение односторонних санкций в отношении Ирана в этот период лишь усугубит ситуацию", – заявил дипломат.

По его словам, сохранение санкций окажет серьезное влияние на возможности и усилия Ирана в борьбе с пандемией коронавируса, а также станет преградой для оказания помощи Тегерану со стороны ООН и других организаций.

"Китай призывает вовлеченные стороны немедленно снять соответствующие санкции с Ирана, чтобы избежать дальнейшего ущерба для иранской экономики и жизни людей", – подчеркнул Гэн Шуан.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани в письмах, направленных лидерам ряда стран, написал, что санкции США нанесли Ирану ущерб на 200 миллиардов долларов, их воздействие мешает всему миру справиться с пандемией. Роухани также указал, что Иран сталкивается с серьезными ограничениями, связанными с санкциями США и политикой максимального давления на Тегеран.

В эфире радио Sputnik руководитель Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев высказал мнение, что эта ситуация станет проверкой на истинный гуманизм для всех стран, вовлеченных в антииранские санкции.

"Думаю, что американцы, конечно, не будут снимать санкции с Ирана. Наоборот, они всеми своими мерами усиливают давление на Иран, и снимать (санкции, – ред.) они точно не собираются. … Китай показывает, что в этой ситуации лучше объединять усилия всех стран и строить сообщество единой судьбы (это та внешнеполитическая доктрина, которую Китай предлагает в международную повестку дня), вместо того, чтобы погружать мир в хаос и тотальный контроль. Китайцы, я думаю, не питают иллюзий, а, скорее всего, призывают для того, чтобы показать сегодня международному сообществу, кто кем является в нынешнем раскладе", – считает Сергей Санакоев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/