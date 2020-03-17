"Революции нет, но есть сигнал". Эксперт о деле "Конкорда" в США

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Американский суд прекратил дело против российской компании "Конкорд Менеджмент" о "вмешательстве в выборы". Почему это стало возможным, объяснил в эфире радио Sputnik профессор СПбГУ Александр Кубышкин.

Суд в США закрыл дело против российской компании "Конкорд Менеджмент" о "вмешательстве в выборы".

"Ходатайство государственного обвинения удовлетворено, пункт 1 обвинительного заключения и дополнительного обвинительного заключения снят в отношении ответчика "Конкорд", ? цитирует постановление РИА Новости.

Обвинение в "сговоре с целью мошенничества против Соединенных Штатов" сняли и с аффилированной компании "Конкорд Кетеринг".

Ранее прокуроры неожиданно предложили закрыть дело всего за несколько недель до предполагавшегося процесса. По их утверждению, предоставление доказательной базы может лишь раскрыть ответчику методы американских правоохранительных органов, но де-факто не позволит привлечь "Конкорд" к реальной ответственности. При этом США продолжат попытки привлечь к суду всех проходящих по делу граждан России.

Говорит ли это решение суда о возможном ослаблении антироссийской кампании в США, предположил в эфире радио Sputnik профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин.

"Трамп избирательно вводит санкции против компаний. Когда это выгодно США, санкции ослабляются или снимаются частично. То, что делается здесь, это результат и того, что меняется постепенно ситуация внутри США, несколько ослабевает антироссийская кампания. Аргументация о вмешательстве России в выборы 2016 года сейчас на фоне предвыборной кампании уже теряет свою актуальность, она больше не пользуется ажиотажным спросом. Поэтому будет точечная кампания по выводу российских компаний из-под санкций", ? считает Александр Кубышкин.

По его мнению, общий антироссийский настрой в США сохраняется, но появляются признаки возможного ослабления напряженности.

"Пересмотра нет, но частичные меры могут быть приняты, чтобы продемонстрировать объективность американского суда и заинтересованность американского бизнес-сообщества. Так что "революции" никакой нет, но сигнал определенный есть. Плюс к этому усложняется экономическая ситуация в США в связи с коронавирусом, общемировыми проблемами, падением цен на нефть. Я думаю, что это маленький шажок к тому, чтобы ослабить напряжение в отношениях между российским и американским бизнесом", ? отметил Александр Кубышкин.

Спецпрокурор Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "Сговор против США" и "Мошенничество". "Конкорд менеджмент" ? единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих его в американском суде.

Мюллер после двухлетнего расследования предположений о "российском вмешательстве" в выборы подтвердил обвинения, но не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/