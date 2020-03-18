Резолюция европейской футбольной семьи о COVID-19

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УЕФА, Ассоциация европейских клубов, Европейские лиги и FIFPRO Europe подписали резолюцию о влиянии COVID-19 на соревнования.

1. Сегодня УЕФА провел экстренную встречу в формате видеоконференции с представителями Ассоциации европейских клубов (АЕК), Европейских лиг (EL) и FIFPro Europe (далее - Стороны), чтобы вместе обдумать уникальные обстоятельства в европейском футболе, вызванные пандемией COVID-19, и обсудить адекватные решения, которые помогли бы европейской футбольной семье справиться с этой тревожной, тяжелой и беспрецедентной ситуацией.

2. Как представители главных профессиональных футбольных организаций на европейском уровне Стороны считают своим долгом взять на себя ответственное руководство и выработать единый европейский ответ глобальной эпидемии, которая привела к приостановке подавляющего большинства соревнований на континенте.

3. Учитывая это и подчеркивая твердое стремление защитить здоровье и безопасность футболистов, клубов, болельщиков, официальных лиц, персонала и широкого футбольного сообщества, Стороны обсудили и единогласно приняли принципы чрезвычайного плана действий в отношении спортивного сезона 2019/20.

4. Эти принципы оговаривают в том числе:

Соревнования для сборных:

- Стыковые матчи ЕВРО-2020, запланированные на март 2020 года, пройдут в июне 2020 года, во время окна для международных матчей. Дата может измениться после оценки ситуации.

- Финальный турнир ЕВРО-2020, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, чтобы ЕВРО-2020 стал настоящим праздником футбола для болельщиков со всего континента.

- Третий и четвертый туры Европейской квалификации, назначенные на июнь 2021 года, будут перенесены.

- Финальные стадии Лиги наций УЕФА, молодежного и женского ЕВРО, которые должны были состояться в июне-июле 2021 года, также будут перенесены.

- Клубы отпустят своих игроков в сборные на все перенесенные турниры.

Клубные соревнования:

- Намерение завершить все внутренние и европейские клубные соревнования до конца текущего спортивного сезона, то есть самое позднее до 30 июня 2020 года, если ситуация улучшится и возобновление матчей будет уместным и благоразумным.

- Возможные ограничения или отказ от существующих эксклюзивных календарных слотов, способные привести к проведению матчей национальных чемпионатов посередине недели, а матчей клубных турниров УЕФА - в выходные.

- Возможная адаптация отборочных раундов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 в случае позднего завершения спортивного сезона 2019/20, то есть после 30 июня 2020 года.

Рабочие группы:

- Немедленно будет учреждена рабочая группа с участием представителей УЕФА, лиг и клубов, чтобы изучить актуальные вопросы, связанные с календарем, и разработать решения, которые позволили бы четко и упорядоченно возобновить и/или завершить текущей сезон.

- Позже будет учреждена вторая рабочая группа из представителей УЕФА, лиг, клубов и футболистов, чтобы оценить экономические, финансовые и нормативные последствия вспышки COVID-19 и предложить меры для их смягчения.

5. Стороны убеждены, что данный чрезвычайный план - это лучший порядок действий на данный момент. Он учитывает рекомендации международных экспертов в области здравоохранения и ограничительные меры, принятые правительствами стран и местными властями. Он позволяет действовать гибко, если того потребуют события, и дает футбольным болельщиками надежду на возобновление матчей во всей Европе, едва это станет уместно и разумно, с целью завершить текущий сезон.

6. Стороны продолжат ежедневно следить за ситуацией, а пока призывают футбольное сообщество принимать необходимые меры предосторожности.

7. Наконец, стороны хотят выразить поддержку всем отдельным лицам и сообществам, которых затронула ситуация с COVID-19.

Александер Чеферин, президент УЕФА

Андреа Аньелли, председатель АЕК

Ларс-Кристер Ольссон, президент EL

Бобби Барнс, президент FIFPRO Europe

Источник: РФС