Для чего нужен промышленный компрессор?
Компрессор – это промышленное оборудование предназначение, которого сжимать воздух и газы для дальнейшей их подачи под давлением. Сам компрессор является одной из составляющих частей всей компрессорной установки.
Установка имеет так же вспомогательное оборудование, привод, газоохладитель, осушитель. Воздух сжимается в компрессоре до определенного давления, после чего используется в промышленных целях.
Сфера применения такого оборудования очень широка, и возлагают на него много важных функций. Поэтому к выбору нужно подходить очень тщательно. Выбирая не только подходящие характеристики, а и надежного поставщика. На сайте https://kompresurs.ru/, можно найти качественные модели компрессора многих популярных производителей, потому что он являться официальным дилером.
Популярные производители компрессного оборудования
- Abac (Абак) известный итальянский производитель. Компания находиться на очень высоком уровне, а большое количество довольных клиентов подтверждают этот факт.
- Фирма Bauer Kompressoren GmbH, немецкий производитель. Считается самым крупным в мире производителем компрессоров высокого давления. Продукция компании имеет сертификаты соответствующие ГОСТу.
- Ironmac, компания выпускает оборудования средней ценовой политики. Все этапы производства контролируются европейским стандартом качества.
- Бежецкий завод завоевал популярность не только отечественный рынок, а и рынок СНГ, благодаря качественной и надежной продукции.
- Comaro итальянский производитель компрессорного оборудования. Агрегаты оснащены интеллектуальным управлением, что дает возможность контролировать показатели.
- Kraftmann ведущий немецкий производитель.
- Fubag еще один немецкий завод, готовое оборудование поддается многоуровневой проверки на качество.
- Ростовский Компрессорный Завод за пятнадцать лет своего существования завоевал огромную популярность. В своем производстве успешно соединил европейскую традицию и отечественную разработку.
Продукция данных производителей востребована на европейском рынке.
Применение
Компрессоры используют в тех сферах где для роботы производства требуется сжатый воздух. Самое важное применение, в транспортировки природного газа. Так же компрессор необходим на нефтеперерабатывающем заводе. Не обойтись без подобного рода агрегата для заправки баллонов газом в медицинских целях и для сварочных робот.
В некоторых строительных процессах их используют для обеспечения роботы пневматического инструмента. А вот в салоне самолета компрессор помогает обеспечить нормальное давление.
Для железнодорожного транспорта компрессоры тоже пригодились, они отвечают за полноценную роботу тормозной системы.
Евгений Счастливый