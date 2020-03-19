Для чего нужен промышленный компрессор?

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Компрессор – это промышленное оборудование предназначение, которого сжимать воздух и газы для дальнейшей их подачи под давлением. Сам компрессор является одной из составляющих частей всей компрессорной установки.

Установка имеет так же вспомогательное оборудование, привод, газоохладитель, осушитель. Воздух сжимается в компрессоре до определенного давления, после чего используется в промышленных целях.

Сфера применения такого оборудования очень широка, и возлагают на него много важных функций. Поэтому к выбору нужно подходить очень тщательно. Выбирая не только подходящие характеристики, а и надежного поставщика. На сайте https://kompresurs.ru/, можно найти качественные модели компрессора многих популярных производителей, потому что он являться официальным дилером.

Популярные производители компрессного оборудования

Abac (Абак) известный итальянский производитель. Компания находиться на очень высоком уровне, а большое количество довольных клиентов подтверждают этот факт.

Фирма Bauer Kompressoren GmbH, немецкий производитель. Считается самым крупным в мире производителем компрессоров высокого давления. Продукция компании имеет сертификаты соответствующие ГОСТу.

Ironmac, компания выпускает оборудования средней ценовой политики. Все этапы производства контролируются европейским стандартом качества.

Бежецкий завод завоевал популярность не только отечественный рынок, а и рынок СНГ, благодаря качественной и надежной продукции.

Comaro итальянский производитель компрессорного оборудования. Агрегаты оснащены интеллектуальным управлением, что дает возможность контролировать показатели.

Kraftmann ведущий немецкий производитель.

Fubag еще один немецкий завод, готовое оборудование поддается многоуровневой проверки на качество.

Ростовский Компрессорный Завод за пятнадцать лет своего существования завоевал огромную популярность. В своем производстве успешно соединил европейскую традицию и отечественную разработку.

Продукция данных производителей востребована на европейском рынке.

Применение

Компрессоры используют в тех сферах где для роботы производства требуется сжатый воздух. Самое важное применение, в транспортировки природного газа. Так же компрессор необходим на нефтеперерабатывающем заводе. Не обойтись без подобного рода агрегата для заправки баллонов газом в медицинских целях и для сварочных робот.

В некоторых строительных процессах их используют для обеспечения роботы пневматического инструмента. А вот в салоне самолета компрессор помогает обеспечить нормальное давление.

Для железнодорожного транспорта компрессоры тоже пригодились, они отвечают за полноценную роботу тормозной системы.

Евгений Счастливый