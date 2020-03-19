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Для чего нужен промышленный компрессор?

Компрессор – это промышленное оборудование предназначение, которого сжимать воздух и газы для дальнейшей их подачи под давлением. Сам компрессор является одной из составляющих частей всей компрессорной установки.

Установка имеет так же вспомогательное оборудование, привод, газоохладитель, осушитель. Воздух сжимается в компрессоре до определенного давления, после чего используется в промышленных целях.

Сфера применения такого оборудования очень широка, и возлагают на него много важных функций. Поэтому к выбору нужно подходить очень тщательно. Выбирая не только подходящие характеристики, а и надежного поставщика. На сайте https://kompresurs.ru/, можно найти качественные модели компрессора многих популярных производителей, потому что он являться официальным дилером.

Популярные производители компрессного оборудования

  • Abac (Абак) известный итальянский производитель. Компания находиться на очень высоком уровне, а большое количество довольных клиентов подтверждают этот факт.
  • Фирма Bauer Kompressoren GmbH, немецкий производитель. Считается самым крупным в мире производителем компрессоров высокого давления. Продукция компании имеет сертификаты соответствующие ГОСТу.
  • Ironmac, компания выпускает оборудования средней ценовой политики. Все этапы производства контролируются европейским стандартом качества.
  • Бежецкий завод завоевал популярность не только отечественный рынок, а и рынок СНГ, благодаря качественной и надежной продукции.
  • Comaro итальянский производитель компрессорного оборудования. Агрегаты оснащены интеллектуальным управлением, что дает возможность контролировать показатели.
  • Kraftmann ведущий немецкий производитель.
  • Fubag еще один немецкий завод, готовое оборудование поддается многоуровневой проверки на качество.
  • Ростовский Компрессорный Завод за пятнадцать лет своего существования завоевал огромную популярность. В своем производстве успешно соединил европейскую традицию и отечественную разработку.

Продукция данных производителей востребована на европейском рынке.

Применение

Компрессоры используют в тех сферах где для роботы производства требуется сжатый воздух. Самое важное применение, в транспортировки природного газа. Так же компрессор необходим на нефтеперерабатывающем заводе. Не обойтись без подобного рода агрегата для заправки баллонов газом в медицинских целях и для сварочных робот.

В некоторых строительных процессах их используют для обеспечения роботы пневматического инструмента. А вот в салоне самолета компрессор помогает обеспечить нормальное давление.

Для железнодорожного транспорта компрессоры тоже пригодились, они отвечают за полноценную роботу тормозной системы.

Евгений Счастливый

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Категория: Новости / В мире

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