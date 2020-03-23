Зарплатные проекты и карточки

/В мире/

Уже прошли те времена, когда за «получкой» массово ходили в кассы. Зарплата приходит на карточку. Но что важно знать о зарплатных картах?

Отличия зарплатных картот классических дебетовых

Зарплатные карты всегда выдаются бесплатно, в то время, как оформление большинства других видов карт – платное. Но не стоит путать выпуск карты и обслуживание. За обслуживание зарплатных карт также может взыматься комиссия. Но для того, чтобы не платить её, банки создают для пользователей специальные условия. Например, обслуживание отменяется, если в месяц совершается определённое количество транзакций, либо на карту в месяц поступает сумма не ниже той, что обозначенной банком. Банк, который выпускает зарплатную карту, выбирает работодатель. Поэтому такую карту можно оформить только у партнера компании, в которой вы работаете. Дебетовую, накопительную карточку вы заказываете сами и можете легко выбрать банк. Оформив большинство зарплатных карт, пользователям доступен овердрафт. Это так называемые запасные деньги. По сути – это кредит, который выдаётся под определённый процент. То есть здесь есть явный признак не дебетовой, а кредитной карты. Главное удобство – пользователю не нужно дополнительно приносить в банк справки о доходах, оформлять дополнительную карточку. Банк участвует в зарплатном проекте, и он и так осведомлён о доходах клиента, который хочет получить деньги в кредит.



Зарплатные проекты

Перед тем, как участвовать в зарплатном проекте и выбирать карты для своих сотрудников, целесообразно учесть следующие детали.

Надёжность самого банка. Карточки заводятся не на один день, и важны не только сиюминутные выгоды, а перспективы. Банки в Беларуси ликвидируют не часто (а точнее, очень редко), но всё равно важно быть максимально осторожным.

Дополнительные возможности. Некоторые банковские учреждения предлагают зарплатные карточки с кэшбеком. Это очень удобно. При оплате картой покупок на определённую сумму (везде или в определённых магазинах, банк начисляет на карту дополнительный процент отчислений). Пользователям такой ход, конечно, нравится. Выгодны такие условия и банкам. Ведь они стимулируют не сразу снимать деньги, а держать их на карте и проводить безналичные платежи. В момент хранения денег на карточке банковское учреждение может позволить себе пользоваться ими, как и средствами на депозитах граждан. Количество банкоматов банковского учреждения по городу. Этот аспект, увы, часто опускается, а на практике получается так, что для того, чтобы снять зарплату, в ближайший банкомат нужно ехать в другой конец города. Несмотря на то, что безналичные платежи распространены практически повсеместно, не всех устраивают обстоятельства того, что «наличку» снять в этом случае приходится с «боем».



Казалось бы, детали, но за ними стоят реальные выгоды и комфорт (или в некоторых случаях – дискомфорт).

Евгений Счастливый