Чем обернется для Порошенко назначение нового генпрокурора?

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Новый генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что перед ней не ставили задачу "посадить" экс-президента Петра Порошенко. В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов прокомментировал это заявление.

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что президент Владимир Зеленский не ставил никаких условий при назначении ее на должность, в том числе "посадить" экс-президента Петра Порошенко.

"Когда президент подписывал представление и когда мы с ним говорили о такой возможности (назначение генпрокурором, – ред.), вообще никаких условий не стояло, и фамилия Порошенко не звучала… Я вам сейчас скажу абсолютно откровенно: задачи никакие не ставились", – цитирует слова Венедиктовой РИА Новости.

Она также заявила, что не собирается делать никаких политических заявлений и "хайпов на уголовных процессах".

Парламент Украины 5 марта выразил недоверие генеральному прокурору страны Руслану Рябошапке, что повлекло его отставку. Ранее глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что Рябошапка может лишиться должности, поскольку не подписывает уведомление о подозрении Порошенко. О каком именно деле идет речь, депутат не сообщал.

Порошенко не явился почти на три десятка допросов в 16 уголовных делах, по которым он проходит свидетелем.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов прокомментировал заявление Венедиктовой об отсутствии условий при ее назначении.

"Это очень странная история. Может, и не ставили условий. Но если вспомнить увольнение предыдущего генпрокурора, то было очень много разговоров о том, что Рябошапку уволили именно из-за того, что не было так называемых громких посадок, причем политически мотивированных. Все ждали обвинений в отношении Порошенко, членов его команды, но этого не произошло. Рябошапка говорил, что не собирается принимать политических решений. Скоро мы узнаем, каковы будут действия со стороны нового генпрокурора – продолжится ли, например, преследование Порошенко, или как будет вести себя генпрокуратура с господином (Игорем) Коломойским, его окружением. Думаю, что все это – очень важные маркеры. Но факт остается фактом: Зеленский проговаривался несколько раз, что генпрокурор – это "его человек", и что он гарантирует: будут уголовные дела, в том числе по политическим мотивам", – сказал Олег Игнатов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/