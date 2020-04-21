Удастся ли Трампу ограничить иммиграцию в США?

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Президент США заявил, что подпишет указ о приостановке иммиграции в США. Как отметил в эфире радио Sputnik профессор СПбГУ Александр Кубышкин, Дональд Трамп не может отказаться от одного из своих главных принципов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за коронавируса подпишет указ о приостановке иммиграции в страну для сохранения рабочих мест американских граждан.

"В свете атаки со стороны невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу распоряжение о временной приостановке иммиграции в США!" - написал Трамп в Twitter.

Трамп уже не раз выражал недовольство иммиграционной политикой предыдущего правительства – обещание навести порядок на южной границе и провести иммиграционную реформу было одним из ключевых в ходе его предвыборной кампании в 2016 году.

Он ограничил въезд в США для граждан и беженцев из семи преимущественно мусульманских стран, объяснив это угрозой терроризма.

Президент также предлагал ввести новую систему, которая рассматривала бы полезность нового иммигранта для общества, включая уровень образования и работоспособность. Инициативы Трампа не находили одобрения в конгрессе.

Однако сейчас все может измениться, считает профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

"Я думаю, что на этот раз шансы у него есть. Потому что среди демократов по этому поводу - раскол, хотя идет давление со стороны национальных меньшинств. Но, тем не менее, ситуация становится достаточно тревожной, и Трампу нужны аргументы, чтобы четко объяснить свою политику по отношению к коронавирусу. Конечно, если демократы мобилизуют свой электорат, они могут затормозить это решение или наложить на него вето в палате представителей. Но президент может пробить этот закон, наложив свое вето на это решение. Поэтому мне кажется, что сейчас у Трампа есть определенные шансы. Вопрос об иммигрантах – это очень важный компонент его предвыборной политики. Он не может отступать от тех принципов, которые провозгласил в 2016 году. Ему важно "додавить" демократов и получить дополнительный аргумент в своей избирательной кампании", - сказал Александр Кубышкин.

Новый коронавирус, первоначально зафиксированный в Китае, распространился практически по всему миру. По последним данным ВОЗ, количество заболевших – около 2,3 миллиона человек, 155 тысяч скончались.

Число случаев заражения в США превысило 780 тысяч, умерли почти 42 тысячи человек.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/