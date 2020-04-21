Киев прекратил обстрелы ЛНР

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В ЛНР девятые сутки не фиксируют обстрелов со стороны украинских силовиков. В эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков прокомментировал ситуацию.

Украинские силовики девятые сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"За 20 апреля со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", – сказал собеседник агентства, отметив, что режим тишины не нарушался с 12 апреля.

Директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что это только временная передышка.

"Поведение украинских силовиков показывает, что они не собираются останавливаться, они поддерживают конфликт в полугорячем состоянии. И это явно не только самодеятельность ультранационалистов на линии фронта, но и позиция самого Киева. Временная передышка связана с тем, что в Киеве слишком большие проблемы, связанные с коронавирусом и экономическими сложностями. Я думаю, как только информационных поводов будет не хватать, они устроят очередную провокацию", – сказал Александр Казаков.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/