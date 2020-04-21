Как изоляция влияет на экологию?

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На фоне пандемии коронавируса и глобальной изоляции ученые стали замечать улучшение экологической ситуации – уменьшается количество вредных выбросов в атмосферу.

Насколько это долгосрочные перемены, рассказал в интервью радио Sputnikтруководитель климатического проекта Greenpeace России Василий Яблоков.

"Данные космического и наземного мониторинга свидетельствуют о снижении выбросов. При этом нельзя сказать, что воздух в городах стал намного чище, потому что это зависит не только от снижения активности транспорта, но и от других факторов, в том числе от погоды. Еще в марте вышла статья, что сокращение парниковых газов в Китае снизилось примерно на 25% из-за массового карантина, но сейчас все возвращается в норму, это было временное снижение. В моменте это улучшает экологическую ситуацию, но закончится режим самоизоляции, все вернется на круги своя. Есть некоторые прогнозы, что люди будут больше пользоваться личным транспортом из-за боязни общественного транспорта, что может усугубить ситуацию в ближайшей перспективе", – рассказал Василий Яблоков.

Люди выбрасывают огромное количество парниковых газов в атмосферу, от этого необходимо уходить, продолжает он.

"Нужно с каждым годом выбрасывать в атмосферу все меньше парниковых газов, переходить на зеленые технологии. Но пока мы продолжаем использовать ископаемое топливо, как основной источник энергии, особенно в России, заметных подвижек не происходит", – считает эколог.

Василий Яблоков рассказал, что экологи намерены направить свои предложения в правительство России, которое объявило сбор предложений о том, каким образом можно способствовать выходу из экономического кризиса.

"Мы, как Greenpeace, напишем рекомендации, какие меры должны быть, чтобы, как минимум, не способствовать увеличению экологических проблем", – сказал руководитель климатического проекта Greenpeace России.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/