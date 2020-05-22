"Раскачать лодку". Эксперт о выходе США из Договора по открытому небу

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Россия не будет выходить из Договора по открытому небу, заявил замглавы МИД Александр Грушко. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин обратил внимание на разные подходы Москвы и Вашингтона к механизмам, обеспечивающим баланс в мире.

Москва намерена соблюдать все пункты Договора по открытому небу до тех пор, пока он действует, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

"Подход должен быть прагматичным. До тех пор пока договор остается в силе, мы намерены полностью следовать всем правам и обязательствам, которые вытекают для нас из этого договора", – сказал дипломат РИА Новости.

Грушко выразил надежду, что остальные страны тоже будут добросовестно подходить к своим обязанностям.

США ранее заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе и спустя шесть месяцев будут свободны от обязательств. В качестве причины они назвали "несоблюдение Россией условий договора". При этом президент Дональд Трамп не исключил, что решение можно изменить, если Москва начнет следовать документу. Россия опровергла обвинения США в нарушении договора.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что методы США по выходу из международных договоров не меняются – в Вашингтоне всегда стараются обвинить своих соперников, настраивая против них мировую общественность.

"США продолжают свою ярко выраженную политическую траекторию на разрушение всех механизмов, которые бы обеспечивали баланс, сдерживание агрессии и выстраивание мирных отношений. США заявляют, что в новой реальности нужно создавать новые соглашения, которые бы обеспечивали "реальное сдерживание сил", для этого они постоянно втягивают в соглашения Китай – поскольку это основной их потенциальный соперник, обвиняют Россию. Вот – замысел США. Исходя из этих соображений, они выходят из Договора по открытому небу – чтобы создать предпосылки, которые бы заставили всю мировую общественность "ощетиниться" против своих соперников. Подобного рода заявления о выходе США из договора серьезно беспокоят европейские государства", – сказал Андрей Кошкин.

Он подчеркнул, что у России и США в этом вопросе – разные подходы.

"Мы, в свою очередь, будем находиться в рамках этого соглашения. Этот договор, а также Договор о РСМД, за сохранение которого мы тоже выступали, это рычаги, которые позволяют добиваться стабильности на европейском континенте. А США, наоборот, стараются раскачать лодку, даже не учитывая интересы своих ближайших союзников – все это ведет лишь к обострению отношений", – заключил Андрей Кошкин.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Договор действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/