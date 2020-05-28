В Иране – новый глава парламента. Изменятся ли отношения страны с США?

/В мире/

В Иране впервые за 12 лет сменился глава парламента.

В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов рассказал, какие изменения может претерпеть внешняя политика страны.

Новым главой парламента Ирана стал экс-мэр Тегерана, бывший руководитель полиции и военный Мохаммад-Багер Галибаф, пишет РИА Новости.

Парламент 11-го созыва, избранный в феврале, начал работу 27 мая. В четверг депутаты проголосовали за Галибафа.

Прежний руководитель Али Лариджани, бессменно возглавлявший законодательный орган в течение трех созывов с 2008 года, еще в конце прошлого года сообщил, что не будет бороться за депутатское кресло.

Мохаммад-Багер Галибаф родился 23 августа 1961 года в Торкабе в северо-восточной части Ирана. После победы исламской революции в 1979 году и с началом ирано-иракской войны в 19-летнем возрасте был назначен командующим бригадой Имама Резы, а спустя год – командующим дивизией Наср. После войны руководил конструкторским бюро Хатам аль-Анбия, работающим под началом Корпуса стражей исламской революции (КСИР), командовал ВВС КСИР, а в период с 2000 по 2005 год был главой сил правопорядка Ирана. Галибаф несколько раз баллотировался на президентских выборах.

В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов высказал мнение, что личность нового главы парламента окажет влияние на политику Ирана.

"Некоторые позиции бывшего главы иранского парламента не состыковывались с позициями президента Ирана и духовного лидера. Он больше тяготел к либеральной линии, поиску компромиссных соглашений на западной линии. Сейчас – смена руководства парламента, пришел представитель военного класса. Это свидетельствует о том, что парламент займет более жесткую позицию. Кроме того, он будет оказывать давление на (президента Ирана Хасана) Роухани и министра иностранных дел (Мохаммада Джавада) Зарифа с точки зрения отношений с Западом по более радикальному сценарию. И Роухани, и Зариф, несмотря на публичную перебранку с США, все-таки рассчитывали, что им удастся достигнуть компромисса. Сейчас ресурсы такого сценария, видимо, исчерпаны", – считает Станислав Тарасов.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/