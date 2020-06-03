"Кинули в мусорный ящик". Юрист оценила решение ЕСПЧ по жалобе из Крыма

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ЕСПЧ отклонил жалобу крымского комбината на водную блокаду полуострова Украиной. В эфире радио Sputnik адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш назвала такое решение игнорированием международных норм.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу крымского рыбкомбината, который понес значительный ущерб из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала. Об этом сообщил РИА Новости глава рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России адвокат Александр Молохов.

Ранее Хозяйственный суд Киева отказался рассматривать иск Красноперекопского рыбкомбината, который требовал возместить ущерб в размере 60 миллионов рублей. После этого жалоба была направлена в ЕСПЧ.

"Однако Европейский суд без какой-либо мотивировки, что является вопиющим анахронизмом, отклонил жалобу без права на апелляцию. Согласно решению судьи Латифа Гусейнова, данная жалоба признана неприемлемой и не подлежит дальнейшему рассмотрению", – сказал Молохов.

По его словам, Европейский суд как "огня боится жалоб из Крыма" и воспринимает пророссийски настроенных жителей Крыма как "прокаженных, что, конечно, не делает ему честь".

По словам Молохова, готовится обращение в Комитет ООН по правам человека в Женеве.

В эфире радио Sputnik решение ЕСПЧ прокомментировала адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.

"ЕСПЧ отказывается рассматривать жалобы со стороны граждан РФ, которые проживают в Крыму, на неправосудные решения украинских судов. Этот комбинат не получил судебной защиты на территории Украины совершенно безосновательно, иск даже не был рассмотрен по существу, а был просто отклонен судом, что противоречит всем нормам международного права. И это бездействие судебных органов Украины ЕСПЧ никак не прокомментировал, просто отклонили жалобу, будто это не относится к их компетенции. С моей точки зрения, есть стигматизация некоторых граждан, в частности, людей, которые проживают на территории Крыма. ЕСПЧ игнорирует все нормы Европейской конвенции по правам человека и просто отправляет в мусорный ящик все жалобы, которые направлены из этого региона, на нарушение прав и свобод со стороны судебной власти Украины", – сказала Мария Ярмуш.

Украина обеспечивала большую часть потребностей Крыма в пресной воде с помощью Северо-Крымского канала. Однако Киев полностью прекратил подачу воды после воссоединения Крыма с Россией.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/