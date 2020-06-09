Американист: все "болячки" США вышли на поверхность

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Главаря "Ку-клукс-клана" задержали в США за наезд на протестующих. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

Власти округа Энрико (штат Виргиния) задержали главаря праворадикальной организации "Ку-клукс-клан" Гарри Роджерса за наезд на протестующих, сообщило местное издание Henrico Citizen.

Отмечается, что мужчина за рулем автомобиля въехал в группу митингующих, в результате один человек пострадал, ему оказали помощь на месте.

В отношении 36-летнего Роджерса началось расследование, ему предъявили обвинения в предумышленном нанесении телесных повреждений, порче имущества и нападении. Также прокуратура оценивает возможность добавить обвинения в совершении преступления на почве ненависти.

В эфире радио Sputnik директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев прокомментировал ситуацию.

"Мы видим, что все "болячки" и проблемы американского общества, которые обычно решаются мирным путем, сейчас вышли на поверхность. Последние события показывают, что расовая проблема в Америке так до конца и не решена. Конечно, нынешний "Ку-клукс-клан" уже не тот, который раньше господствовал в южных штатах, фактически доминировал в политической жизни и в общественной, социальной. Но остатки белого расизма, конечно, есть. И когда пошли нынешние протесты, которые приобрели массовый характер, такого рода противоречия стали более очевидными", – сказал Юрий Рогулев.

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд скончался от удушения. Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Люди вышли на улицы с требованием прекратить полицейский произвол, в некоторых местах протесты переросли в массовые беспорядки, которые сопровождаются мародерством.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/