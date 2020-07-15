Лукашенко не указал в декларации никакого имущества

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Центральная избирательная комиссия Белоруссии опубликовала декларации о доходах кандидатов в президенты.

Выяснилось, что действующий глава государства Александр Лукашенко не владеет никаким имуществом, передает Tut.by.

Лукашенко указал доход за 2019 год в размере свыше 117 тысяч белорусских рублей, которые он получил в качестве зарплаты. Согласно документу, у него нет в собственности земельных участков, жилья, гаражей или акций.

Из декларации следует, что Лукашенко по-прежнему женат. Его супруга Галина Лукашенко владеет жилым домом и земельным участком в Могилевской области. Ей также принадлежит половина доли в праве собственности на дом в деревне и 56 акций ОАО «Шкловский маслодельный завод».

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. 14 июля ЦИК отказала в регистрации двум главным соперникам Лукашенко: экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико и основателю Парка высоких технологий Валерию Цепкало. Бабарико находится в СИЗО, как и популярный блогер Сергей Тихановский, также пытавшийся участвовать в президентской гонке. Последнее решение ЦИК вызвало массовые акции протеста, на которых были задержаны более 200 человек.

Источник: https://lenta.ru