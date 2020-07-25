На Украине упрекнули Зеленского в желании понравиться Путину

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет произвести хорошее впечатление на Владимира Путина, заявил бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, его слова цитирует "Федеральное агентство новостей".

Депутат отметил, что Зеленский надеется таким образом добиться мира на Украине и поднять упавший за последнее время рейтинг.

Парубий назвал главу государства "советским человеком», который не понимает куда движется страна. Он добавил, что Зеленский не умеет управлять Украиной, но хочет сохранить позитивный имидж.

Источник: https://www.mk.ru/