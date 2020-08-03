США озвучили условия, при которых не потребуются санкции против России

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Как сообщает Washington Post, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен перечислил условия, при которых от Вашингтона не потребуется вводить санкции в отношении России.

По словам О'Брайена, до Трампа ни один президент со времен Рональда Рейгана не оказывал властям России столь решительного отпора.

"Президент Дональд Трамп добивается нового пути в отношениях с Москвой, чтобы РФ воздерживалась от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером Соединенным Штатам и Европе. В таком случае санкции были бы не нужны, и торговля между нашими странами расцвела бы. Россияне, американцы и весь мир получат выгоду от таких отношений", - заявил он.

Источник: https://www.mk.ru/