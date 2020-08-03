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США озвучили условия, при которых не потребуются санкции против России
Как сообщает Washington Post, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен перечислил условия, при которых от Вашингтона не потребуется вводить санкции в отношении России.
По словам О'Брайена, до Трампа ни один президент со времен Рональда Рейгана не оказывал властям России столь решительного отпора.
"Президент Дональд Трамп добивается нового пути в отношениях с Москвой, чтобы РФ воздерживалась от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером Соединенным Штатам и Европе. В таком случае санкции были бы не нужны, и торговля между нашими странами расцвела бы. Россияне, американцы и весь мир получат выгоду от таких отношений", - заявил он.
Источник: https://www.mk.ru/