Лукашенко прокомментировал сообщения о российских войсках в Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал появившиеся сообщения о российской военной технике в стране. Он назвал это фейком и открытым враньем.

"Иностранные войска в Беларуси, Техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются", - обратился Лукашенко к собравшимся на совещание.

По его словам, авторы этих сообщений берут колонну военной техники, "неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются".

Как передает агентство БЕЛТА, Лукашенко подчеркнул, люди сняли, не понимая того, что это белорусские БТР, а не российские. Глава белорусского государства отметил, что эта колонна двигалась в направлении западной границы, когда было принято решение перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно.в целях принятия дополнительных мер по защите государственного суверенитета и независимости, государственной границы на Западе.

Лукашенко заверил всех собравшихся, что сегодня на территории Белоруссии нет ни одного военного человека из других государств.

Источник: https://www.mk.ru/