Россия обсудила с мировыми державами, как делить Луну

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Как разные страны мира будут в будущем делить космические ресурсы, обсудили в четверг, 3 сентября, на первой международной конференции представители России, США, Китая, Италии, Японии, ЕКА, ЮАР и ОАЭ.

Конференция была организована Роскосмосом, который, по всей видимости, наконец-то всерьез задумался о необходимости проработки юридических вопросов освоения космического пространства в современных условиях.

Чем быстрее развиваются космические технологии, тем активнее космические державы развивают мысль о возможной приватизации Луны и других космических объектов, которые теоретически могут быть интересны этим странам с коммерческой точки зрения. Громче всех это желание выражают США. Несмотря на бушующую во всем мире пандемию, 6 апреля Дональд Трамп подписал распоряжение, закрепляющее права США на добычу лунных ресурсов и одновременно отвергающее соглашение о Луне, как всеобщем достоянии, подписанное космическими державами в 1979 году.

Пока Штаты прорабатывают юридические вопросы об использовании Луны в своих целях внутри страны, глядя на них, подтягиваются некоторые европейские страны, например Люксембург. В 2017 году эта маленькая страна тоже примерила на себя «космический наряд» - приняла национальный закон, в котором появляются слова о том, что космические ресурсы могут и должны иметь собственника. Там уже создаются коммерческие фирмы, которые будут готовы работать с лунными ископаемыми.

Роскосмос до последнего времени с ленцой поглядывал на эту «мышиную возню», коей ему долгое время представлялась активность западных стран. Автору этих строк доводилось беседовать с космическими чиновниками, которые выражали большой скептицизм по поводу того, что нашей стране следует как-то отвечать на подобные вызовы. Основным доводом были ну очень отдаленные перспективы реального освоения естественного спутника Земли.

Теперь, видимо, ситуация переосмыслена и это радует. Конференцию начала российская сторона - директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович и представитель МИДа Алексей Дронов. Вспомнили историю, обозначили главные вопросы. Смысл их заключался в том, что, несмотря на старые международные договоренности сегодня Россия, США и ЕКА стоят на разных позициях по вопросу освоения космического пространства. Россия настаивает на том, что это по-прежнему общая территория и никто не вправе ее делить и присваивать ее богатства.

Американский представитель — и.о. заместителя администратора по международным отношениям NASA Майкл Голд сказал, что времена меняются и всем надо как данность принять коммерческую составляющую данного вопроса. Ему вторил и директор департамента международных отношений космического агентства Люксембурга Маттиас Линк. Но, безусловно, оба тут же делали оговорки, что вопрос этот сложный, требующий рассмотрения со стороны международных договоренностей.

Алексей Дронов предложил как можно быстрее создать рабочую группу, которая начала бы переговоры по существу вопроса: «Нам надо организовать что-то в виде мозгового штурма, - сказал он. – И в первую очередь по вопросу обсуждения этого непростого вопроса должны встретиться ученые. Ведь мы до сих пор до конца не выяснили, есть и на Луне хотя бы вода, где именно она там находится в каком количестве». Иными словами, прежде чем что-то всерьез делить, надо сначала понять, что именно мы собираемся делить, а уж потом приступать к переговорам на уровне национальных космических агентств и МИДов.

Предложение Дронова было одобрено всеми участниками встречи.

Справка «МК». «Договор о космосе» был подписан и ратифицирован космическими державами — СССР и США и еще сотней стран мира в 1967 году, раньше «Соглашения о Луне». Несмотря на давность, он до сих пор является основой международного космического права.

Его вторая статья четко говорит о том, что космические объекты не подлежат национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами. В соответствии с положениями статьи VI названного Договора государства несут международную ответственность за национальную деятельность в космическом пространстве.

Источник: https://www.mk.ru/