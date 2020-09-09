Кремль назвал чушью планы слияния России и Белоруссии

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос слияния или поглощения Россией Белоруссией не будет обсуждаться на предстоящей встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко.

«Никаких слияний и поглощений быть не может, это абсолютная чушь», - подчеркнул представитель Кремля. Вместе с тем он отметил, что это важный визит с учётом ситуации в Белоруссии.

Песков заявил, что отношения двух стран являются многовекторными, поэтому на переговорах будут обсуждаться и экономика, и торговля, и вопросы, связанные с энергоресурсами, и вопросы интеграции в рамках ЕАЭС и Союзного государства. Все эти темы, подчеркнул Песков, всегда находятся на повестке дня. Кроме того, президенты затронут вопросы, актуальные для европейского континента, и региональную повестку.

Отвечая на вопрос о создании единого эмиссионного центра России и Белоруссии, Песков отметил, что это «существенный шаг на пути к углублению интеграции». «Мне не известно, чтобы это предметным образом обсуждалось. Это вопрос воли двух стран. Пока такой воли не выражалось», - добавил он.

Источник: https://www.mk.ru/